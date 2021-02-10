شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مصممة مشغولات يدوية: بعرف أفرق بين دراستي وشغلي وموهبتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت فريدة دراج، مصممة حقائب، إنها بدأت تصميم الشنط والأعمال اليدوية وعمرها 8 سنوات وهي في بداية الدراسة الابتدائية، مضيفة: «بدأت في صنع الأعمال اليدوية عندما حاولت صنع علبة مناديل من الخرز حتى وصلت إلى عمر 14 عاما وأصبح لديها براند».

وأضافت «دراج»، خلال لقائها ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تنمي موهبتها في صناعة الأعمال اليدوية من خلال العمل في صناعة الهاند ميد، والإكسسوارات، والكوروشيه، وأصبحت تصنع شنط هاند ميد من الكورشيه والخرز.

وتابعت: «بدأت في صنع شنط من الخشب واللولي والخرز»، مشيرة إلى أن الشنطة عليها إقبال كبير، منوهة بأنها تنسق منتجانها عبر السوشيال ميديا، ولها براند خاص من المشغولات اليدوية في صناعة الشنط والإكسسوارات.

وقالت إن الخامات التي تستخدمها في صناعة المشغولات اليدوية من الشنط والإكسسوارات الهاند ميد والكورشيه من البلاستيك والخشب والخرز.

وأضافت «دراج»، خلال لقائها ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن والدتها هي من اكتشفت موهبتها في صناعة المشغولات اليدوية وشجعتني ودعمتني ماليًا ومعنويًا، مشيرة إلى أن والدتها هي من اختارت البرند الخاص بها باسم «كيان».

وتابعت أنها اختارت اسم مميز للبراند لكي يكون أكثر رواجًا بين البنات، مضيفة: «بعرف افرق بين دراستي وشغلي وموهبتي كويس جدًا وأحصل على أعلى الدرجات».