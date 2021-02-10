شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أغرب أسرة تقتل زوار منزلها وتقطع أجسادهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سردت الإعلامية قصواء الخلالي،أغرب قصة وقعت أحداثها الحقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تناولتها الكثير من الأفلام السينمائية، وهي قصة أسرة تقتل زوار منزلها وتقطع أجسادهم، موضحة أن كتاب«أيام مميتة في كانساس» deadly days in kansas للكاتب «واين سى لى» وصدر عام 1997، هو من عرض القصة الحقيقة.

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج المساء مع قصواء، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الكتاب عبارة عن بحث للأساطير، ويتحدث عن أسرة قامت بالعديد من جرائم القتل بعد استدراج ضحاياهم، والذين لم يكونوا من النساء هذه المرة ولكن المسافرين المتعبين الباحثين عن أي مكان للراحة.

وتابعت الخلالي، أن قصة الأسرة غريبة للغاية، فقد استقروا مكان قام «جون بيندر» بتحويل المنزل إلى نزل لمنح المسافرين المرهقين مكانًا للراحة حيث تم تقسيمه إلى قسمين الحد الفاصل بينهم هو ستار من القماش أحدهم تقيم فيه الأسرة والآخر يقيم فيه المسافر الباحث عن الراحة، والذى كان يبدو أنها ستكون راحته الأبدية له حيث بعد وصوله لذلك المكان.