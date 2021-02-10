شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي صيني: 30 مليون شخص حصلوا على اللقاح في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادر رونغ هوان، الاعلامي الصيني، إن حديث ترامب ليس صحيح والان إدارة الحكومة الأمريكية الجديدة عادوا إلى صوابهم، وأن عودة الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية خير دليل على أن حديث ترمب خطأ

وأضاف نادر رونغ هوان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن 30 مليون شخص داخل الصين حصلوا على اللقاح الصيني، لافتاً إلى أن عملية التطعيم تجري بشكل مستمر.

وأوضح أنه يمكن لكل شخص تقديم طلب للحصول على اللقاح، ولكن الذين يأخذون اللقاح هما الأشخاص الذين لديهم نسبة الخطر الأكبر.