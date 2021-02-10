شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تزيد من قوة جهاز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول الألياف أمر مهم جدًا، لأنها تملئ المعدة من خلال تناول المياه، وبعد الانتهاء من خفض الوزن يكتسب مريض السمنة بعض العادات الجديدة مثل شرب المياه وتناول الغذاء السليم.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتناول العصائر والبرتقال لزيادة قوة الجهاز المناعي خلال أزمة كورونا، معقبة: «قوي مناعتك، عشان ما تندمش».

وتابعت أن تقوية الجهاز المناعي يكون من خلال تناول الخضروات والفواكه، والبعض قدر المستطاع عن الوجبات السريعة، خاصة وأنها تحتوي على زويت مهدرجة وكمية كبيرة من السعرات الحرارية.