شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على مساحة 100 متر بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر المرور اليومي عن إزالة في المهد مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة ١٠٠م بحوض الرمال، وتم ازالة تعدى بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية البعيرات على مساحة ٣٠ متر.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه جار رصف وتوسعة طريق السيدة زينب.
وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها في المهد.
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