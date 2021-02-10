شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على مساحة 100 متر بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر المرور اليومي عن إزالة في المهد مبانى بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة ١٠٠م بحوض الرمال، وتم ازالة تعدى بالطوب الأبيض والأسمنت بقرية البعيرات على مساحة ٣٠ متر.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مركز القرنة أنه جار رصف وتوسعة طريق السيدة زينب.

وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وازالتها في المهد.