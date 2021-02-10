شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي لكافة المشروعات الإستثمارية وذلك لحصر نسب التنفيذ والجديه ، مشددا بسحب المساحات الغير مستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات إستثمارية أخري .

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة خدمة المستثمرين لمناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية علي أرض المحافظة ،بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلس الإدارة .

ووافق مجلس الإدارة علي إستكمال إجراءات تخصيص إحدي الشركات وإحتساب المساحات الزائدة في بعض المشروعات بسعر القيمة السوقية الحالية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لتعديها بالزراعة علي أراضي غير مخصصه لها.