شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي لكافة المشروعات الإستثمارية وذلك لحصر نسب التنفيذ والجديه ، مشددا بسحب المساحات الغير مستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات إستثمارية أخري .
جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة خدمة المستثمرين لمناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية علي أرض المحافظة ،بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلس الإدارة .
ووافق مجلس الإدارة علي إستكمال إجراءات تخصيص إحدي الشركات وإحتساب المساحات الزائدة في بعض المشروعات بسعر القيمة السوقية الحالية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لتعديها بالزراعة علي أراضي غير مخصصه لها.
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