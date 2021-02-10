شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات ، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ، وأعضاء مجلس الإدارة الصندوق ، لمناقشة ارصدة الحسابات بالصندوق للوقوف على الإيرادات والمصروفات ، حيث وافق المجلس على دفع مبلغ قيمته مليون جنيه مستحقات لمحطات تمويل السولار بقرية أبو منقار من صندوق الخدمات بالمحافظة .