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محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات ، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ، وأعضاء مجلس الإدارة الصندوق ، لمناقشة ارصدة الحسابات بالصندوق للوقوف على الإيرادات والمصروفات ، حيث وافق المجلس على دفع مبلغ قيمته مليون جنيه مستحقات لمحطات تمويل السولار بقرية أبو منقار من صندوق الخدمات بالمحافظة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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