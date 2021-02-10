شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه بتنمية موارد الصندوق بالاستفادة من الأصول غير المستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة تنمية موارد صندوق الإسكان وذلك من خلال الاستفادة من الأصول الغير المستغلة التابعة للصندوق.

جاء ذلك خلال ترأسه مجلس إدارة صندوق الإسكان، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة الصندوق، وذلك للوقوف على إيرادات ومصروفات الصندوق.

كما كلف الزملوط بضرورة الانتهاء من تسويه مديونية أحد البنوك من خلال المبادلة بقطع أرض متميزة، وإنشاء أسوار للأراضي التابعة للصندوق لتحديدها للاستفادة منها في مشروعات خدمية للمواطنين.

كما ناقش مع المجلس موقف وحدات الإسكان الاجتماعي بمراكز الفرافرة وبلاط وباريس وذلك للانتهاء من تسليمها للمستحقين ،وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وتسويه المديونيات .