شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى للسفير البولندي: حريصون على توطين التكنولوجيا الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ميهاو وابيندا، سفير بولندا بالقاهرة، ووفد شركة «PGZ S.A» لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف المجالات بشركات ووحدات الإنتاج الحربى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على وجود علاقات تعاون مثمرة بين الجانبين. وأضاف أن هذا اللقاء يعكس وجود رغبة مشتركة فى تنمية وتطوير العلاقات بين الطرفين، ووضع آلية لدراسة متطلبات السوقين (المصرية والبولندية)، وهو ما سيتم العمل عليه فى الفترة القادمة، معربًا عن تطلع «الإنتاج الحربى» إلى تعزيز التعاون المشترك مع الجانب البولندى لإنتاج منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار منافسة.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقا واعدة ويمكن اعتبارها مركزًا للانطلاق إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، مضيفًا أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء ما تم تناوله من نقاط تعاون والتى سبق طرحها خلال اللقاء الذى تم مع السفير البولندى فى شهر نوفمبر الماضى، والذى تم خلاله الاتفاق على تعزيز التعاون مع شركة «PGZ» من خلال تنظيم زيارات لها بعدد من شركات الإنتاج الحربى، ومن ثم الاجتماع لمناقشة ما تم الاطلاع عليه.