شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن حجم الزيادة الجديدة فى مرتبات المعلمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء صرف الزيادات الجديدة للمعلمين بداية من يناير الماضى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل الزيادة المقررة للمعلمين حسب الدرجة الوظيفية.
1 ـ يحصل المعلمون على زيادة فى البدل بمعدل 50%
ـ يبدأ من 75 جنيها حتى 180
ـ يحصل المعلم الكبير على180 جنيهًا شهريا
ـ يحصل المعلم الخبير على 165 جنيهًا
ـ ويزيد مرتب المعلم أول "أ" 125
ـ المعلم الأول 100 والمعلم المساعد 75
2ـ توجد زيادة أيضا فى حافز الأداء الشهرى الإضافى
ـ تتراوح ما بين 140 إلى 185 جنيها
ـ يحصل كبير المعلمين على 140 شهريا
ـ المعلم الخبير 145 جنيها شهريا
ـ المعلم أول "أ" 150
ـ المعلم أول 165
ـ المعلم والمعلم المساعد 185 جنيها
3 ـ لزيادة الخاصة بمكافأة الامتحانات الإضافية
ـ يمنح كبير المعلمين على 155 جنيها شهريا
ـ المعلم الخبير 140 جنيها
ـ المعلم الأول (أ) 120 جنيها
ـ المعلم الأول يحصل على 85 جنيها شهريا
ـ المعلم المساعد يحصل على 65 جنيها
4 ـ الزيادات للإداريين
ـ الموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 شهريا
ـ الدرجة العالية 140 جنيها
ـ المدير العام 120 جنيها
ـ والموظف على الدرجة الأولى 85 جنيها
ـ والدرجة الثانية 65 جنيها
ـ والموظف على الدرجة الثالثة 55 جنيها
ـ والموظف على الرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا
ـ صرف مبلغ 250 جنيها كحافز إدارة لمدير المدرسة
ـ يصرف حافز 150 لوكيل المدرسة.