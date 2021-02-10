شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن حجم الزيادة الجديدة فى مرتبات المعلمين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء صرف الزيادات الجديدة للمعلمين بداية من يناير الماضى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل الزيادة المقررة للمعلمين حسب الدرجة الوظيفية.



1 ـ يحصل المعلمون على زيادة فى البدل بمعدل 50%



ـ يبدأ من 75 جنيها حتى 180



ـ يحصل المعلم الكبير على180 جنيهًا شهريا



ـ يحصل المعلم الخبير على 165 جنيهًا



ـ ويزيد مرتب المعلم أول "أ" 125



ـ المعلم الأول 100 والمعلم المساعد 75



2ـ توجد زيادة أيضا فى حافز الأداء الشهرى الإضافى



ـ تتراوح ما بين 140 إلى 185 جنيها



ـ يحصل كبير المعلمين على 140 شهريا



ـ المعلم الخبير 145 جنيها شهريا



ـ المعلم أول "أ" 150



ـ المعلم أول 165



ـ المعلم والمعلم المساعد 185 جنيها



3 ـ لزيادة الخاصة بمكافأة الامتحانات الإضافية



ـ يمنح كبير المعلمين على 155 جنيها شهريا



ـ المعلم الخبير 140 جنيها



ـ المعلم الأول (أ) 120 جنيها



ـ المعلم الأول يحصل على 85 جنيها شهريا



ـ المعلم المساعد يحصل على 65 جنيها



4 ـ الزيادات للإداريين



ـ الموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 شهريا



ـ الدرجة العالية 140 جنيها



ـ المدير العام 120 جنيها



ـ والموظف على الدرجة الأولى 85 جنيها



ـ والدرجة الثانية 65 جنيها



ـ والموظف على الدرجة الثالثة 55 جنيها



ـ والموظف على الرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا



ـ صرف مبلغ 250 جنيها كحافز إدارة لمدير المدرسة



ـ يصرف حافز 150 لوكيل المدرسة.

