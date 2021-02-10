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التعليم تعلن حجم الزيادة الجديدة فى مرتبات المعلمين.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء صرف الزيادات الجديدة للمعلمين بداية من يناير الماضى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل الزيادة المقررة للمعلمين حسب الدرجة الوظيفية.


1 ـ يحصل المعلمون على زيادة فى البدل بمعدل 50%


ـ يبدأ من 75 جنيها حتى 180


ـ يحصل  المعلم الكبير على180 جنيهًا شهريا


ـ يحصل المعلم الخبير على 165 جنيهًا


ـ ويزيد مرتب المعلم أول "أ" 125


ـ المعلم الأول 100 والمعلم المساعد 75


2ـ  توجد زيادة أيضا فى حافز الأداء الشهرى الإضافى


ـ تتراوح ما بين 140 إلى 185 جنيها


ـ  يحصل كبير المعلمين على 140 شهريا


ـ  المعلم الخبير 145 جنيها شهريا


ـ المعلم أول "أ" 150


ـ المعلم أول 165


ـ المعلم والمعلم المساعد 185 جنيها


3 ـ لزيادة الخاصة بمكافأة الامتحانات الإضافية


ـ يمنح كبير المعلمين على 155 جنيها شهريا


ـ المعلم الخبير 140 جنيها


ـ المعلم الأول (أ) 120 جنيها


ـ  المعلم الأول يحصل على 85 جنيها شهريا


ـ المعلم المساعد يحصل على 65 جنيها


4 ـ الزيادات للإداريين


ـ الموظف المدرج على الدرجة الممتازة يحصل على 155 شهريا


ـ الدرجة العالية 140 جنيها


ـ المدير العام 120 جنيها


ـ والموظف على الدرجة الأولى 85 جنيها


ـ والدرجة الثانية 65 جنيها


ـ والموظف على الدرجة الثالثة 55 جنيها


ـ والموظف على الرابعة فما دونها 50 جنيها شهريا


ـ صرف مبلغ 250 جنيها كحافز إدارة لمدير المدرسة


ـ يصرف حافز 150 لوكيل المدرسة.
 

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