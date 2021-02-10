شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 4 ساعات عن المجمع الطبى بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، عن قطع المياه اليوم الأربعاء، 4 ساعات عن مناطق بمدينة طنطا، لأعمال تطوير البنية التحتية للمجمع الطبي وتركيب محابس على الشبكة الجديدة.

وأوضح بيان الشركة أنه سيتم قطع المياه من الساعة الـ10صباحا، وحتى الـ2م، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن المجمع الطبي.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.