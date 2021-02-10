شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق بأغلبية 54 صوتًا مقابل 44 على دستورية محاكمة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتًا مقابل 44 لصالح دستورية محاكمة السابق دونالد ترامب واستمرارها، حيث صوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون كولينز وكاسيدي وموركوفسكي ورومني وساس وتومي مع الديمقراطيين. ومع ذلك، وقف زعيم مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إلى جانب دفاع ترامب بشأن مسألة الدستورية.

وأصر جيمي راسكين ، مدير محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الرئيسي، على أن مجلس الشيوخ لديه سلطة قضائية مطلقة لإدانة ترامب ومنعه من السعي للحصول على منصب فيدرالي مرة أخرى.