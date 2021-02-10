شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف دشنا عن التبرع لبناء مسجد النعمانى بقنا: كلنا واحد ومصر لسه بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، إن مساهمة الكنيسة فى حملة تبرع بناء مسجد النعمانى بمدينة دشنا في محافظة قنا، تنبع من كون النسيج الوطنى المصرى واحد، ولا فرق بين مسلم ومسيحى على أرض الوطن.

وأضاف الأنبا تكلا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية،: "كلنا واحد.. وده شئ طبيعي.. شئ طبيعي إننا نبقى مشتركين في كل حاجة.. في السراء والضراء مع بعض.. ومصر لسه بخير وديما إن شاء الله وربنا قال مبارك شعب مصر".

وكان وفد كنسي من مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، قدم مساهمة عينية لبناء مسجد النعماني المجاور لكاتدرائية مار جرجس، بتوجيهات من الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، وهو ما لاقى ترحابا كبيرا من الأهالى في المنطقة الصعيدية.