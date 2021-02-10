شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمنصب الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم حتى 1 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ، فتح باب التقدم لشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم فتح باب التقديم اعتبارا من 25/1/2021 ومن المقرر أن يستمر حتى1/3/2021.

وتتضمن شروط التقدم للمنصب والتي تتمثل فى :-

1- أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية مع قبول الجنسية المزدوجة (يشمل المصريين).

2- شغل منصب أستاذ جامعي لمدة 5 سنوات على الأقل.

3- حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية أو جامعة معتمدة

4- يمتلك خبرة أكاديمية قوية في التدريس والبحث والاستشارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس الأخرى ، فضلاً عن السمعة المهنية الممتازة.

5- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الإدارة والإشراف.

6- يمتلك قدرات لغوية وإتقان ممتاز للغة الإنجليزية.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



فى بداية الاجتماع قدم الوزير الشكر باسم مجلس أمناء المدينة والعاملين بها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للدعم الذى تم تقديمه للمدينة خلال الفترة الماضية، معلنا تمكن الوزارة من تحقيق سداد كامل مديونية المدينة لجميع الجهات الخارجية، والتى تصل لحوالى 3.5 مليار جنيه، بدعم الدولة المصرية والحكومة المصرية.



وأكد الوزير على أن مدينة زويل هى مشروع وطنى علمى طموح لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمى المصرية وأن إمكانيات المدينة ومعاملها المتميزة تمثل إضافة للمؤسسات البحثية المصرية، مشيرا لتحقيق التعاون فى الأبحاث بين المدينة وغيرها من الجهات البحثية التابعة للدولة والإفادة منها لخدمة الباحثين بمختلف الجهات لتحقيق نتائج علمية متميزة.



وأعلن الوزير فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، توفير فرص للباحثين المصريين بالجهات البحثية التابعة للدولة سواء بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية إلى المدينة كمبتعثين ضمن خطة الابتعاث الخاصة بالوزارة .