شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من منشآت الحماية من السيول بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من عملية انشاء (2) بحيرة صناعية وحاجز ترابى و2 سد إعاقة لحماية نجع العمرة بمحافظه قنا بقيمة 84 مليون جنيه وسعة تخزينية 4.768 مليون متر مكعب.

وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من انشاء "سدي وادي اسلاف" بمنطقة وادي "أسلاف"، في مدينة أبو رديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق "سانت كاترين – الطور" الرئيسي والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب "أبورديس – كاترين" وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفي بالمناطق "كاترين، وفيران" لتنمية أهالي قرية وادي فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالى.

يشار إلى أن استراتيجية الوزارة فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول.