شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الحضارة تختتم فعاليات ورشة «جميزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت ورشة «جميزة» فعالياتها الفتية، مساء الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة- فرع مكتبة القاهرة الكبرى.

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش «إحياء التراث» التي أطلقها قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ العام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبدالمحسن، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبدالفتاح.

تضمنت الورشه تقديم عن أهمية الزراعة في مصر وما ترتب من مظاهر حضارية وإستقرار وتعريف النشىء على أقدم العناصر النباتية في مصر، وإختيار عنصر شجر الجميز وأهميتة تاريخياً وفنيا ً.

قام النشئ بعمل نموذج مجسم لشجرة الجميز مع الفنانة لينا عبدالفتاح يتعرف من خلالة الطفل على أهمية الأشجار ودورها في البيئه والطبيعه والحياة الإقتصادية .

وعلي هامش الورشه أقيمت ندوه تحدثت فيها الدكتورة أسماء جبر عن عنصر النبات في مصر منذ أقدم العصور وكيف كانت شجرة الجميز مصدر إلهام لكثير من الفنانين والشعراء حيث نسجت العديد من الأساطير حوله، وكانت عنصرا هاما في الأدب المصرى القديم له رمزيه ودلالة في الفن المصرى. أدار الحوار ياسر عثمان مدير مكتبه القاهرة الكبرى .