شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 لعب مباراتين ضمن مباريات كأس العالم للأندية ، وهي مباراة نهائي كأس العالم للأندية ومباراة الميدالية البرونزية، ويتقابل بايرن ميونخ وتايجرز أونال فى النهائي، بينما يلعب الأهلي وبالميراس البرازيلي مباراة المركز الثالث على الميدالية البرونزية.

يلعب نادي الأهلي وبالميراس البرازيلي الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 11 نوفمبر بتوقيت مصر على ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر والتى توافق الساعة السادسة بالتوقيت المحلي لدولة قطر والسادسة أيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة فى مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الاجراءات الاحترازية.

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة على الميدالية البرونزية وهي ولحسن الحظ أن القناة أعلنت هذه المرة ايضًا نقل مباراة الأهلي وبالميرا س على قناة بين سبورت المفتوحة بالإضافة إلى إحدي قنواتها المشفرة.وهي قناة بين سبورت 1 - beIN spoerts HD 1 ، ويسبق المباراة استوديو تحليلي من الساعة 3.30 مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة ويستمر حتى الثامنة مساءًا.

التردد: 12765 أو 11054 - معدل الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 4/3