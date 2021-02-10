شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط صاحب محل يدعي تصنيع أدوية للتخسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتفتيش بكفر الشيخ، الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب تخسيس وممارسته نشاطه بتصنيع الأدوية خاصة كبسولات التخسيس، وبيعها للمواطنين، بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

وكانت معلومات وردت للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، مفادها قيام أحد الأشخاص بتحويل محل خاصه به لمصنع لإنتاج الأدوية خاصة كبسولات التخسيس وبيعها للمواطنين، موهمًا أياهم بنتائجها على مرضي السمنة.

انتقلت حملة من مديرية التموين بكفر الشيخ، والتفتيش، ضمت الدكتور تامر حجازي، مدير التفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، والدكتور ماجد مصطفي، بالتفتيش الصيدلي، ومحمد عبدالقوي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، بإشراف عبدالفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية.

وضبطت الحملة داخل المحل كميات كبيرة من المواد الخام والعبوات والكبسولات الفارغة عبارة عن «5000 كبسولة بدون أي بيانات تفيد تاريخ الانتاج والصلاحية، و1500 كبسولة فارغة معدة للتعبئة، وكيلو من مادة لتعبئتها داخل الكبسولات، و1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، و150 كبسولة غير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية».

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.