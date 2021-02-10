شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي و6 فئات للجائزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي عن إطلاق الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي( GAIJA) الجائزة الأولى من نوعها في العالم ، والتي سيجري توزيع جوائزها في الحفل الختامي للمنتدى الذي سيجرى يومي 29، 30 مارس القادم في مدينة دبي.

يبدأ المنتدى في تلقي الأعمال المشاركة في فئات الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي المختلفة من 10 فبراير 2021 حتى 20 مارس 2020 ، ولن تقبل أية أعمال مقدمة بعد هذا التاريخ.

وقال البروفسور محمد شومان رئيس المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي أن الجائزة هذا العام تأتي تزامنًا مع ظهور العديد من التقنيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي التي أثرت إيجابيا في إدارة الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 سواء في مجال الإعلام وصحافة الذكاء الاصطناعي، أو الرعاية الصحية، أو إدارة الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للإنسان داخل المدن أثناء الإغلاق العام.

مُضيفًا: ” لذا قرر المنتدي في دورته هذا العام تكريم عدد من المؤسسات والشخصيات العربية والدولية لجهودهم الابتكارية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الصحة ومقاومه وباء كوفيد -19 وتقديم الخدمات الصحية‎.”

وأكد الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي للمنتدى أنه يتم حاليًا تشكيل لجنة عالمية من دول: الإمارات العربية المتحدة، مصر، أمريكا، بريطانيا، الهند، وأستراليا، ونيوزيلاندا . لإدارة الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي، حيث تضم اللجنة العديد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي والأكاديميين لاختيار المرشحين وفقا للفئات المختلفة.

وقال : ” مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي من خلال المنتدى تؤكد على حرصها في تقديم نماذج عالمية تساهم بقوة في صناعة مستقبل الإنسان في مختلف المجالات مع الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة

وتشمل الجائزة 6 فئات هي :

أولا: جائزة شخصية العام

وتمنح الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJA لأفضل شخصية أثرت مجال الذكاء الاصطناعي ، وللمؤسسة الحق في اختيار شخصية العام من الشخصيات العالمية، التي قدمت جهودا يشهد لها في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمة الإنسانية.

ثانيا: جائزة أفضل بحث علمي

وتمنح GAIJA لأفضل بحث علمي في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي، ويجب أن تتوفر في البحث المقدم الشروط التالية :

1. أن لا يكون قد نشر من قبل سواء في كتاب أو مجلة علمية أو مقال صحفي .

2. أن لا يكون أطروحة لنيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه أو أي درجة علمية.

3. أن يقدم أفكارا ومقترحات جديدة في مجال الإعلام والذكاء الاصطناعي.

ويتم الاختيار بناء على لجنة علمية متخصصة من الأكاديميين والإعلاميين.

ثالثا: جائزة أفضل ابتكار

وتمنح الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJA لأفضل ابتكار في الذكاء الاصطناعي أفاد الإنسان خلال العام. ويتم ترشيح 5 ابتكارات عالمية من قبل اللجنة، ويتم اختيار الأفضل منها بناء على توصية اللجنة العلمية و اقتراع عام للجمهور.

رابعا : جائزة أفضل مؤسسة إعلامية

وتمنح جائزة GAIJA لأفضل مؤسسة إعلامية عربية أو أجنبية تعتمد بشكل جزئي أو كلي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي.

ويجب أن تقدم المؤسسة 10 نماذج لأعمال تم إنتاجها عبر 3 تقنيات مختلفة على الأقل من تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال عام 2020 وحتى الأول من مارس 2021.

خامسا : جائزة أفضل عمل صحفي

وتمنح الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي GAIJA لأفضل عمل صحفي أنتج بتقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويجب أن تكون الأعمال المرشحة تتضمن المعايير التالية:

1. أن يكون العمل الصحفي أنتج في عام 2020 وحتى الأول من مارس 2021 .

2. أن يقدم صاحب العمل أو المؤسسة الصحفية التي نشر فيها ، فيديو تعريفي بسيط حول إنتاج هذا المحتوى عن طريق أي تقنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي سواء كان العمل ( منشورا – مطبوعا- مُذاعا – محتوى إعلامي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي – أو استخدم في تطبيقات الهواتف الذكية).

3. يجب أن يقدم صاحب العمل نسخة واحدة من العمل، وللجنة الجائزة الحق في التواصل مع صاحب العمل في جلسة نقاشية وتوضيحية.

4. تقبل الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية.

ادسا: جائزة الطلاب

وتمنح GAIJA لأفضل مشروع طلابي فردي أو جماعي عن الذكاء الاصطناعي

ويجب على الطالب أو الطلاب المتقدمين للجائزة تقديم خطاب من الكلية المقيد بها للمشاركة.

وأن يكون المشروع يقدم فكرة مبتكرة ومبدعة وجديدة و تحت إشراف أحد أساتذته .