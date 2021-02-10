شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرق» الإخوانية.. بوق الإرهاب تسرق فيديو «المصري اليوم» وتزيف وقائعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئت «المصري اليوم» بقيام قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مساء الثلاثاء، بسرقة فيديو خاص بالجريدة ومنشور على موقعها وقناتها على «يوتيوب» وصفحتها الرسمية على «فيس بوك» منذ عدة ساعات، وزيفت ملابساته.

ونسبت القناة التابعة للجماعة الإرهابية، الفيديو لنفسها وعرضته بأحد برامجها بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية ودون إظهار لوجو «المصري اليوم» حيث حرصت القناة على تضييق الشاشة لإخفاء اللوجو.

وكانت «المصري اليوم» صورت تقريرا لسيدة انهار منزلها المبني بالطوب اللبن بسبب الأمطار في إطار اهتمام الجريدة بالقضايا الوطنية والحالات الإنسانية، إلا أن أبواق الجماعة الإرهابية التي اعتادت الكذب والسرقة استغلت الفيديو في غير محله.

وقامت القناة التابعة للجماعة الإرهابية بعرض الفيديو، خلال برنامج «ابن البلد، والذى يقدمه المذيع الإخوانى هشام عبدالله، والذى ادعى باطلا أن الإعلام المصرى لا يتناول مثل تلك الموضوعات ولا يهتم بقضايا المواطنين البسطاء».

لقطة من الفيديو المسروق ومنشور على القناة الإخوانية بدون اللوجو

وتغافل الإرهابي الهارب عن عمد عدم التنويه إلى أن الفيديو ملك لجريدة مصرية ومنشور على موقعها الإلكتروني في إطار تسليط الضوء على الحالات الإنسانية التي لا تتوانى الدولة عن الاهتمام بها.

وتعمد المذيع الإخواني، في محاولة لتضليل الرأى العام عدم الإشارة إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» والخاصة بتطوير الريف المصري والذى كلف بها جميع أجهزة الدولة، وكان نصيب محافظة الدقهلية التي شهدت واقعة انهيار منزل السيدة تطوير 27 قرية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه.

وحرصت «المصري اليوم» فور علمها بواقعة سرقة الفيديو الخاص بها على إبلاغ إدارة «يوتيوب» و«فيس بوك»، على هذه الواقعة المخالفة لحقوق الملكية الفكرية تمهيدا لحذفه من القناة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد القناة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تحفظ حقوقها .

وتهيب الجريدة بجميع وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية تحري الدقة قبل نشر أي محتوى إعلامي يخصها.