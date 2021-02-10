شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وتايجرز فى نهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد يوم الخميس لعب مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2021 ، وهي مباراة بايرن ميونخ وتايجرز أونال فى النهائي، ويشهد نفس اليوم لعب الأهلي وبالميراس البرازيلي على المركز الثالث في كأس العالم للاندية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وتايجرز فى نهائي فى كأس العالم للأندية

يلعب نادي بايرن ميونخ وتايجرز الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 11 نوفمبر بتوقيت القاهرة على ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر والتى توافق الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي لدولة قطر والسادسة أيضًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البايرن وتايجرز

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن نقل مباراة البايرن وتايجرز فى نهائي كأس العالم للأندية على قناة بين سبورت المفتوحة بالإضافة إلى قناتين مشفرتين أحدهما باللغة العربية وهي قناة بين سبورت 1 - beIN spoerts HD 1 باللغة العربية، وقناة بين سبورت 11 - beIN spoerts HD 11 باللغة الانجليزية ، ويسبق المباراة استوديو تحليلي من الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة ويستمر حتى العاشرة مساءًا.