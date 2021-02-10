شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجري- روسي يتابع تحديث ورش «أبوراضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ووفد من تحالف «ترانس ماش» المجرى- الروسى، ورش كوم أبوراضى بنى سويف، لمعرفة إمكانيات عمل ورشة للعربات الجديدة، التي يتم توريدها من روسيا والمجر، والبالغة ١٣٠٠ عربة.

كما تفقد رسلان، خلال زيارته، موقع حادث قطار البضاعة، الذي اقتحم صوامع الغلال بكوم أبوراضى، ما أدى لتسببه في أضرار بالميزان ومبنى إدارى.

وتابع رسلان أعمال مشروع تحسين وتطوير عربات الدرجة الثانية العادية بعدد ٩٢٥ عربة (إعادة تحسين ٤٥٠، تأهيل ٢١٢، تحسين ٢٦٣)، والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب، واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد.

ووجّه رئيس الهيئة ببذل مزيد من الجهد في سبيل إخراج العربات بالشكل المأمول لإحداث نقلة في مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، وشدد على ضرورة اتباع إجراءات الأمن الصناعى الخاصة بارتداء الزى المناسب للأعمال وخوذ الرأس، مع التوجيه بتوفير الأدوات والمهمات اللازمة لإتمام الأعمال على أكمل وجه.