وزير الآثار أمام "النواب": كورونا أجلت افتتاح عدد من المتاحف والمشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع الآثار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة من النواب وكذلك عدد من مسئولي قطاع الآثار بالوزارة.

وفي بداية الاجتماع، قدم الوزير العناني عرضًا تفصيلًا لما تم إنجازه في قطاع الآثار، مؤكدًا أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح ولكن الظروف الراهنة بسبب فيروس "كورونا" حالت دون ذلك.

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من متحف "عواصم مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة .. مشيرًا إلى أن هذا المتحف يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها ٩ عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية.

ونوه إلى أن المتحف يضم أيضا مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

كما قدم العناني عرضا عن عدد من المتاحف الأثرية تم تطويرها وافتتاحها مثل متحف شرم الشيخ وسوهاج وكفر الشيخ وغيرها.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل الآثار الإسلامية المنقولة (لأول مرة)، بالإضافة إلى الانتهاء من جرد جميع المخازن المتحفية، وجرد وحصر وتسجيل الآثار بمخازن الآثار.

وتقدم عدد من أعضاء اللجنة بمجموعة من الاستفسارات والاقتراحات حول بعض المشروعات الأثرية بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الحفاظ على الآثار والترويج لها.