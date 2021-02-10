شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مقابر أخميم الجديدة بتكلفة 9.5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر أخميم الجديدة بحي الكوثر بتكلفة بلغت 9.5 مليون جنيه، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أية معوقات.

وأوضح محافظ سوهاج- خلال الجولة التي رافقه فيها نائب المحافظ، الدكتور أحمد سامى القاضى، بحضور العميد خالد حلاوة، مدير المشروعات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي، رئيس حي الكوثر- أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى، والتي تشمل إنشاء مسجد جديد على مساحة 450 مترا مربعا، ويسع من 300 إلى 400 مصلي، وإنشاء 2 معضمة بمسطح 228 متر مربع لنقل الرفاة من المقابر القديمة، ورفع كفاءة السور، واستراحات المشيعين، وبيوت الحفارين، وإنشاء 2 غرفة أمن وتنسيق الموقع العام، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إنشاء 300 مقبرة جديدة، بمساحة 35 متر مربع، لكل مقبرة كتوسعات مستقبلية.

وأشار المحافظ، إلى أن مقابر أخميم الجديدة بحي الكوثر أقيمت بدلا من الجبانات القديمة بمدينة أخميم بعد قرار منع الدفن بها، وتقع على مساحة 70 فدانًا، وتحتوي على 10 آلاف مقبرة فردية وجماعية، ومساحة 3 أفدنة فضاء داخل السور للتوسعات المستقبلية، و75 مقبرة إضافية للحالات التي ليس لها مقابر، بالإضافة إلى 3 إستراحات للمشيعين، و6 إستراحات للحفارين.