شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب في حادث تصادم بصفط اللبن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه بمنطقة بولاق الدكرور، نتيجة اصطدام سيارة بموتوسيكل، وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتلقت شرطة مباحث الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى طريق الدائري، بمنطقة صفط اللبن، وتسبب في شلل مروري، فانتقل ضباط ومن قسم شرطة بولاق الدكرور إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة للمستشفى، ورفع آثار الحادث بتسيير الحركة المرورية، بالاستعانة برجال المرور.