شكرا لقرائتكم خبر عن برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفالًا بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزين برج القاهرة، مساء اليوم الثلاثاءـ باللون الأحمر، احتفالًا بإنجاز وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره على كوكب المريخ لتكون الإمارات خامس دولة عالميًا تصل إلى الكوكب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بتهنئة دولة الإمارات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا «تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية».

جدير بالذكر أن استقبال إشارات الراديو من المريخ إلى الأرض يستغرق نحو 20 دقيقة، ولتخطي هذا التحدي فقد صمم "مسبار الأمل" بطريقة يستطيع من خلالها إكمال عملية الالتقاط بشكل آلي دون الحاجة للتحكم من المحطة الأرضية.

ومن المقرر أن يظل مسبار الأمل في مداره حول المريخ فترة عامين، أو "سنة مريخية"، يدرس خلالها كل ما له علاقة بطقس وجو الكوكب الأحمر، مستعينا بثلاثة أجهزة علمية متطورة، هي المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية، وكاميرا استكشاف رقمية عالية الدقة.