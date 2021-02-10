شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تستعرض إنجازات إدارة تنظيم الأسرة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمود العمروني قد قدمت مجهودات كبيرة خلال عام 2020، وذلك بهدف وصول خدمات ووسائل تنظيم الأسرة ونشر التوعية السليمة في جميع قري ومراكز المحافظة حول طرق ووسائل تنظيم الأسرة.

وقدمت الإدارة العديد من وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة من حبوب أحادية ،حبوب مركبة،كبسولات،حقن أحادية ،حقن مركبة،واقراص لأكثر من 790827 سيدة منتفعة شملت جميع مراكز المحافظة.

وذكر أن خدمات تنظيم الأسرة لم تتوقف على تقديم وسائل تنظيم الأسرة ولكن أمتدت لتدريب التمريض لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وطرق الوسائل في الوحدات الصحية في دورة مشاركة المهام إضافة إلى عقد دورات مهارات إكلينيكية للعديد من التمريض بالمحافظة، وكذلك تنظيم دورة تدريبية أساسية لتنظيم الأسرة للعديد من الأطباء والأخصائيين.

واضاف انه تم عقد دورة تدريبية متقدمة للعديد من الأطباء بالمحافظة وذلك للتوعية بطرق وسائل منع الحمل وأنواعها وطرق استخدامها موضحا أن التوعية والإرشاد لم يقتصر على الأطباء الحكوميين ولكن للأطباء غير الحكوميين وذلك بعقد دورة للأطباء على أداة المشورة ودورة لتركيب كبسولات ألإمبلانون للسيدات.