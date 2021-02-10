شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 43 إصابة جديدة بكورونا.. و«صفر» في 3 مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت القليوبية اليوم 43 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 15 حاله من خارج المحافظة و28 حالة من القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

فيما سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل 2 إصابة جديدة بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي كفر شكر والعبور وغرب شبرا «ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12642حالة.