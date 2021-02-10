شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 51486 إصابة و1350 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 51486 إصابة و1350 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى ارتفاع كبير لكل المؤشرين، وفقا لخبر عاجل بثه موقع روسيا اليوم.

ورغم كونها أحد بؤر وباء كورونا فى العالم، إلا أن البرازيل قررت إعادة فتح المدارس بعد ما يقرب من عام من الإغلاق، وهو الأمر الذى أنشأ فجوة تعليمية ضخمة بسبب التعليم عن بعد وأزمة وصول الإنترنت إلى العديد من الطلاب.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه وفقًا لليونسكو، كانت الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية واحدة من الدول التي أبقت المراكز التعليمية مغلقة لأطول فترة، مما ترك 5.5 مليون طفل ومراهق دون الحصول على التعليم لمدة 43 أسبوعا، أي ضعف المتوسط ​​العالمي.