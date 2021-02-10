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مطار القاهرة يسير اليوم 30 رحلة جوية للسعودية لنقل 2367 راكبا

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القاهرة - سامية سيد - سير اليوم الثلاثاء مطار القاهرة الدولى على مدار 24ساعة 30 رحلة جوية سفر ووصول إلى المملكة العربية نقلت على متنها 2367 راكبا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة أن رحلات السفر بلغت 13 رحلة سافر على متنهم 747 راكبا سعوديين مختلفة بالإضافة إلى طواقم طبية ودبلوماسيين وذلك إعمالا لقرار السلطات السعودية.

فى حين أستقبل مطار القاهرة 17 رحلة جوية قادمة من جدة الرياض المدينة القصيم الدمام الجوف القسيم تبوك المدينة وصل على متنها 1620 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس ، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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