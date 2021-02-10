شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة فيديو صراخ أبناء دار أيتام عين شمس بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات لأبناء دار أيتام بعين شمس، بالقاهرة، فى حالة صراخ وعويل، حيث أكد عدلي شريف، رئيس مجلس إدارة دار الراضي للأيتام، أن مديرية التضامن الاجتماعي، أرسلت لجنة لتقوم بنقل أولاد الدار إلى دار أخرى استنادًا على قرار إداري صدر في 17 يناير الماضي، وأن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت لجنة بقرار إدارى صادر من وكيل الوزارة بنقل الأولاد إلى دار أخرى والأولاد رفضوا الذهاب معهم وقاموا بالصراخ.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة قررت إعادة تشكيل اللجنة الخاصة بنقل الأبناء من دار أيتام بمسجد سيدي عبد السلام وهدان بمنطقةِ عين شمس والمشهرة برقم 3499 لسنة 1987 والصادر بشانها قرار المديرية وذلك لاضافة بعض الأسماء ليكون التشكيل كالاتي:

مجدى خليل عبد السميع مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية رئیسا، وجيهان يحى دربالة إدارة حدائق القبة الاجتماعية عضوا، ونور الهدى إبراهيم السيد إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية عضوا، وأمل عبد العزيز ترك إدارة النزهة الاجتماعية، وفريال عبد الظاهر عبد الحميد ادارة الوايلى الاجتماعية، وشيماء أحمد إدارة غرب القاهرة الاجتماعية، ومحمود زکی الإدارة العامة للأسرة والطفولة بالوزارة عضوا، وأمال محمد محمدين إدارة السلام أول الاجتماعية عضوا "المنتدبة حاليا".

وتضمن القرار بأن يكون مهمة اللجنة نقل أابناء دار الأيتام التابعة لجمعية لمسجد عبد السلام وهدان وعددهم ( ۱۳ ) إلى جمعية إنقاذ الطفولة سابقا ( زهور ۲- نقل البنات وعددهم ( 4 ) الى جمعية مبرة المرأة سابقا ( خير وبركة حاليا ٣- يتم ايداع مبلغ 50 ألف جنيه لكل ابن وبنت بالجمعية في دفاتر توفيرهم.