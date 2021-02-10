شكرا لقرائتكم خبر عن برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين برج القاهرة باللون الأحمر احتفالا بنجاح مسبار الأمل الإماراتي فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، والذى استمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالي 27 دقيقة.

ونشرت السفارة الإماراتية فى القاهرة صورا عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت: "جمهورية مصر العربية تضىء برج القاهرة باللون الأحمر احتفالا بمسبار الأمل، دعماً لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ".



السفارة الإماراتية فى القاهرة









ونجح مسبار الأمل الإماراتي فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالى 27 دقيقة.

ووفق وسائل إعلام إماراتية فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أى تدخل من المحطة الأرضية، حيث يعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.

ووصل المسبار بعدما سافر فى الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر فى الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية فى اليابان فى 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.