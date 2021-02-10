شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. النائب العام يحيل طبيب الأسنان للجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قرار "النيابة العامة" اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



النائب العام يحيل طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4رجال النائب العام يحيل طبيب الأسنان لمحكمة الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض 4رجال

أمرت "النيابة العامة" اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسًا- إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين "للنيابة العامة" باطلاعها على هذا الهاتف.



الرئيس يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى توليد الطاقة الرئيس يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى توليد الطاقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلاً عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التى تتمتع بها مصر في هذا المجال، على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية، وكذلك في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وفرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة.



الحكومة تنفى نقل أسواق العتبة والموسكى والفجالة تمهيدا لبيع المنطقة لمستثمر أجنبى الحكومة تنفى نقل أسواق العتبة والموسكى والفجالة تمهيدا لبيع المنطقة لمستثمر أجنبى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء حول نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، مُوضحةً استمرار أسواق العتبة والموسكي والفجالة بأماكنها الحالية دون وجود أي نية لبيعها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، وذلك حفاظاً على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.

وفي السياق ذاته، يتم تطوير العديد من المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث يتم تنفيذ أعمال تطوير (ميدان طلعت حرب - ميدان مصطفى كامل - شارع قصر النيل)، وتشمل تلك الأعمال تحسين الحالة المروية بالمنطقة من خلال زيادة حركة المشاة أكثر من حركة السيارات، بجانب توفير مسارات للدراجات لتتحول إلى "مدن مشاه"، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المحاور الجديدة التي تستهدف تخفيف الضغط المروري على منطقة وسط البلد، كما سيتم تنفيذ أعمال تطوير للشوارع والميادين بإضافة عناصر جمالية، وأعمال إنارة وإضاءة وتشجير.



بهاء أبو شقة يقرر فصل 10 أعضاء من حزب الوفدلـ"الاشتراك فيما أعلنه الحزب" في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد، حسبما قال في مؤتمر صحفي بمقر الحزب. بهاء أبو شقة يقرر فصل 10 أعضاء من حزب الوفدلـ"الاشتراك فيما أعلنه الحزب" في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد، حسبما قال في مؤتمر صحفي بمقر الحزب.

وقال المستشار بهاء ابو شقة إن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، اضافة الي فصل محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية. بريطانيا تعتبر خرق الحجر الصحى جريمة تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات

أكدت بريطانيا، أن خرق الحجر الصحى جريمة قد تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، إن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في البلاد حاليا، منوها بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب أفريقيا.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة قال الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.



صحيفة سودانية: مقتل ضابط سودانى بهجوم إثيوبى قرب الحدود بين البلدين صحيفة سودانية: مقتل ضابط سودانى بهجوم إثيوبى قرب الحدود بين البلدين

قتل ضابط سوداني في هجوم قوات إثيوبية على فرقة استطلاع حدودية اليوم الثلاثاء.، وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إنه تم رصد حشود عسكرية إثيوبية في طريقها للحدود الشرقية مع السودان.

وأضافت الصحيفة، أن إثيوبيا توغلت داخل حدود السودان في ولاية سنار وجبل حلاوة .

وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا بعد هجمات اثيوبية خلفت قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

وكشفت مصادر إعلامية، عن اجتماع أمني طارئ للمجلس الانتقالي السوداني بعد مقتل ضابط بهجوم إثيوبي قرب الحدود.