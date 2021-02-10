انتهاء الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات

وتعمل مصر منذ عقود على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطينى والتى على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل موقف وطنى موحد تجاه سبل دعم القضية.

واختتمت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء اجتماعات الحوار الوطنى بالقاهرة برعاية مصرية كريمة، وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطينى مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

وتوجهت الفصائل الفلسطينية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني، بعد أن انتهت منذ قليل أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، ووجهت مصر دعوة للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات لعقد اجتماع في البلاد شهر مارس المقبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012