شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: على القوات الأجنبية الانسحاب الفورى من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيبذل جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطينية، باعتبار أن هذه القضية مهمة للمجتمع الدولى بشكل عام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد منطقة خالية من التهديدات، مؤكدا أن الرئيس بايدن سيعمل على إنهاء الحرب فى اليمن، من خلال المساعى الدبلوماسية، لاسيما وأن الحرب فى اليمن دامية واستمرت لسنوات طويلة".

وفيما يخص الملف الليبى، أوضح كريستيان جيمس، أن الموقف الأمريكي بشأن ليبيا واضح تماما، والولايات المتحدة رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الأسبوع الماضي، وتراها خطوة على الطريق الصحيح، مردفا:"السلطة التنفيذية يجب أن تلبى احتياجات الشعب، أما فيما يخص التدخل الأجنبي العسكرى فى ليبيا، فالموقف الأمريكي واضح ونعتقد أن كل المقاتلين الأجانب والتدخل العسكرى الأجنبى يجب أن ينسحب من ليبيا، وهذا الوجود العسكرى لا يساوي قيد أنملة فى تحقيق السلام والاستقرار فى هذا البلد".

وفيما يخص المزاعم التركية بشأن تدير الولايات المتحدة الأمريكية، الانقلاب المزعوم فى 2016 على الأراضى التركية، قال: "لا أساس للاتهامات التركية بتدبير أمريكا الانقلاب العسكرى فى 2016، تركيا حليف ونتعاون معها ولكن هذه المزاعم ليست حقيقية".