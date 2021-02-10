شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يكشف مصير المقرات الحكومية الأثرية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، مصير المقرات الإدارية والحكومية المسجلة ضمن سجلات الآثار المصرية بعد انتقال عمل تلك الجهات والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عنانى، أنه سيتم استغلال تلك المقرات كمتاحف ومطاعم وأنشطة تثقيفية وتنويرية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قررت استغلال أحد هذه المقرات بعد تطويره ومده بوسائل تكنولوجية حديثة كوسيلة لتثقيف وتنوير الشباب بتاريخ هذا المكان العريق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء ببيان الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، والذى عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

