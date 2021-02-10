شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إيداع دعم نقدى للأيتام بقيمة 350 جنيها فى حسابهم حتى سن 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التصامن الاجتماعىُ، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تطوير كافة مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضا التواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأيتام منضمين للدعم النقدى، ويتم إيداع دعم نقدى بقيمة 350 جنيها فى حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عاما، ثم يتم دعمهم بدعم نقدى منفصل عقب بلوغهم السن.

وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة، وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام، مضيفة أن الوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكر حتى يتسنى لهم تنشأتهم تنشأة سليمة.

وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكترونى عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوى الأعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل.

وتطرقت الوزيرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عاما.