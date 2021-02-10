شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسى على دعم ورعاية الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الفصائل الفلسطينية بعد انتهاء اجتماعات الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني.

ووجهت مصر دعوة للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات لعقد اجتماع في البلاد شهر مارس المقبل.

واختتمت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء اجتماعات الحوار الوطنى بالقاهرة برعاية مصرية كريمة، وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطينى مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

واختتمت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء اجتماعات الحوار الوطنى بالقاهرة برعاية مصرية كريمة، وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطينى مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

تم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

وتعمل مصر منذ عقود على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطينى والتى على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل موقف وطنى موحد تجاه سبل دعم القضية.