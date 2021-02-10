شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان لليوم السابع: مصر الأقرب لقلوبنا ونعول على كلمتها المسموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبة عن أهمية الدور المصرى فيما يمر به لبنان من أزمات سياسية وإنسانية قائلا ، إن مصر من أقرب الدول العربية إلى عاطفة وقلب اللبنانيين.

وأكد شربل، فى حوار خاص لليوم السابع ستنشر تفاصيله لاحقا، أن مصر أكثر دولة تتفهم الخصوصية اللبنانية، واللبنانيون يشعرون وعلى ثقة بأن مصر ستبقى دائما بجانب لبنان ، واستطرد شربل قائلا،"نعول على مصر أن تكون لها الكلمة المسموعة دائما لدى بعض الأطراف خارج لبنان الذين قد يسيئون إلى التوازن بالداخل اللبناني، فنحن نريد أن نحيد لبنان عن الصراعات الإقليمية.

وأشار شربل ، فى تصريحاته، إلى أنه استعرض خلال لقائه مع وزير الخارجية سامح شكرى الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان حاليا والتي تستوجب وعى وإرادة من جميع اللبنانيين للخروج بحكومة لبنانية تنال الثقة في المجلس النيابى وبأقرب وقت ونضيع وقنتا أكثر، والذى صار مطلبا دوليا وعربيا أمام اللبنانيين وهو مطلب شعبى لبنانى بالأساس .

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا العلاقات المصرية اللبنانية وسبل توطيدها وتعميقها وشدد الوزير سامح شكرى على أهمية العمل على استقرار الوضع في لبنان ومصر تعهدت بالوقوف إلى جانب لبنان بكل المراحل وخاصة فور تأليف تلك الحكومة لوضع برنامجها الإصلاحى.

واستطرد شربل فى تصريحاته ثقائلا، "بالنهاية كل شيء متوقف على سرعة الاستجابة بتشكيل الحكومة ووضع البرنامج الإصلاحى، وإعلانه أمام مجلس النواب لنيل الثقة ، وقتها ستتدفق المساعدات من الدول الشقيقة والصديقة وبدء عملها".