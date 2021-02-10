شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع القوى والفصائل الفلسطينية بمصر تسفر عن التوصل لتوافق وطنى حول الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت اجتماعات قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية التى عقدت في القاهرة يومى 8 و9 فبراير الجارى عن التوصل إلى توافق وطنى حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها.

وأكد المجتمعون على أن هذا الاتفاق يعد تطورا محورياً فى عملية المصالحة وخطوة إيجابية للغاية نحو إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، مؤكدين أنها لم تكن تتم إلا بدعم ورعاية جمهورية مصر العربية.

وستستضيف مصر خلال شهر مارس القادم اجتماعاً ثانياً لهؤلاء القادة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك بالتزامن مع توجهات رئيس الجمهورية بتشغيل منفذ رفح فى إطار سعى مصر لتحسين الأوضاع بالقطاع.

وقد اختتمت أعمال الجلسات بإصدار وثيقة البيان الختامى للحوار الوطنى باسم قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.