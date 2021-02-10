شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مبادرة حياة كريمة تشمل 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها بيان وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب تت عنوان: "وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب: مبادرة حياة كريمة تشمل 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه.. 3 مليارات لكل مركز .. 17.5 مليون مواطن يستفيدون.. تطبيق إلكترونى لتلقى المقترحات والشكاوى.. و375 قرية شملتها المرحلة الأولى بتنفيذ 1986 مشروعا بإجمالى 12.7 مليار جنيه.

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