شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: حان الوقت للتوقف عن وصف مؤيدى نافالنى بالمعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوقت قد حان للتوقف عن وصف مؤيدي أليكسي نافالني، بالمعارضة، إنهم عملاء يوجههم الناتو، موضحة أنه يجب أن نتوقف عن تسميتهم بالمعارضة، فالمعارضة شيء آخر. وهؤلاء عملاء نفوذ"، مشيرة إلى أنهم يتلقون الأوامر من الخارج.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن رئيس شبكة "مكاتب نافالني" الإقليمية، ليونيد فولكوف، صرح في الرابع من الشهر الجاري، بأنهم سيتوقفون عن تنظيم احتجاجات في الشتاء وسيواصلون ذلك في الربيع والصيف، مضيفة: "ما رأيكم اليوم في الصباح أعلن العكس تماما، بأن هذه الأعمال ستستمر في فبراير"، متسائلة: ماذا حدث بين 4 و 9 فبراير؟ كل شيء عادي وبسيط، أمس في بروكسل، في مقر البعثة البولندية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، عقد فولكوف وأشوركوف (المدير التنفيذي لـ"صندوق محاربة الفاسد") اجتماعا عبر الإنترنت مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، : فارق بسيط واحد فقط. هذه الصيغة، دول الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بريطانيا، لم يعد الاتحاد الأوروبي، هذا هو الناتو.، لذلك التقوا بالأمس مع أعضاء الناتو، وتلقوا تعليمات بشأن البرنامج الكامل، وأنه لا داعي لانتظار الربيع والصيف ويجب الاستمرار في زعزعة الوضع.