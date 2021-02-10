شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الأمل ينجح فى الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسبار الأمل الإماراتي، في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ والمعروف باسم الكوكب الأحمر، واستمرت مرحلة دخول منطقة الالتقاط حوالي 27 دقيقة.

ووفق وسائل إعلام إماراتية، فإن التحكم بمسبار الأمل خلال هذه الفترة الزمنية سيكون تلقائياً، من دون أي تدخل من المحطة الأرضية، حيث سيعمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.

ووصل المسباربعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.