شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو الفصائل الفلسطينية والمجلس الوطني ولجنة الانتخابات لعقد اجتماع مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مصر دعوة للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطنى لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات لعقد اجتماع في البلاد شهر مارس المقبل.

وتوجهت الفصائل الفلسطينية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني، بعد أن انتهت منذ قليل أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

واختتمت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء اجتماعات الحوار الوطنى بالقاهرة برعاية مصرية كريمة، وذلك بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطينى مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

تم خلال الاجتماعات مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

وتعمل مصر منذ عقود على دعم الحقوق العادلة لأبناء الشعب الفلسطينى والتى على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل موقف وطنى موحد تجاه سبل دعم القضية.