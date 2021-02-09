شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إهداء 123 ألف كتاب لمختلف دول العالم.. و600 ألف داخل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت وزارة الأوقاف المصرية عشرات المكتبات الكبرى إلى عدد من وزارات الشؤون الدينية والأوقاف، وعدد من الجامعات، والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، حيث بلغ ما أهدته الوزارة من هذه الإصدارات خلال العام المالي الحالي لمختلف دول العالم بداية من يوليو 2020م حتى تاريخه أكثر من (123) ألف نسخة، في حين تم توزيع أكثر من (600) ألف نسخة على الأئمة والواعظات والوعاظ والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والأندية الرياضية الكبرى والجامعات والمراكز البحثية ومعاهد الدراسات وقصور الثقافة ومكتبات المساجد الكبرى بجمهورية مصر العربية، منها (426) ألف نسخة من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والباقي (174) ألف نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مع إتاحة هذه الكتب إلكترونيًّا وتوزيعها على فلاشات على عدد من المؤسسات العلمية والثقافية في الداخل والخارج.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك إضافة إلى الإصدارات التي تم بيعها من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وتواصل وزارة الأوقاف نشر إصداراتها العربية والمترجمة في مختلف دول العالم مع إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف المصرية.