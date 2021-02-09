شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء قسطرة قلبية عاجلة لإنقاذ حياة مريض بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور ، استشاري القلب والقسطرة بالمعهد القومي للقلب، بإجراء حالة قسطرة قلبية عاجلة، لحالة حرجة لإنقاذ حياة مريض، وذلك فور دخولها العناية المركزة للقلب بالمستشفي، واستدعاء استشاري القلب والقسطرة، والذي قام بمشاركة الفريق الطبي بتركيب دعامات للشريان التاجي، وإجراء القسطرة القلبية بنجاح، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بإشراف مدير المستشفي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٣٢٨ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، وذلك في إطار الدعم المستمر والمتابعة المكثفة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفيات ، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، واستشاري القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.