شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الزراعة»: طلب عالمي على استيراد أسماك بحيرة البردويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن البحيرات المصرية تمثل ثروة قومية والدولة تعمل على تطويرها والاستفادة منها.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البحيرات لها أولوية في الإنتاج السمكي الذي يعد بديل البروتين من اللحوم ومن ثم لها دور في تعزيز الأمن الغذائي.

وتابع المتحدث أنه تم تطوير عدد من البحيرات، وهناك اهتمام بتطوير سيناء وبحيرة البردويل.

وأوضح أن بحيرة البروديل تنتج العديد من الأسماك المتنوعة، وهناك رغبة عالمية في شراء الأسماك المنتجة من بحيرة البردويل، ما يجعلها تزيد مما تصدره مصر.