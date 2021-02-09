شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة عاجلة وخطيرة لمريض في مستشفى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الطاقم الطبي من أساتذة كليات الطب بالجامعات وفريق طبي من مستشفى بئر العبدالمركزي، في إجراء عملية جراحية عاجلة وخطيرة وذات مهارة لمريض تعرض لإصابة شديدة أدت إلى مضاعفات وغيبوبة.

وقال الدكتور تامر حمدي مدير إدارة المستشفى، في بيان، الثلاثاء، إن المريض تعرض لإصابة شديده أدت إلى كسر مفتوح وغير مستقر بالحوض من الدرجة الثالثة (الأخيرة) مع وجود قصور حاد بالدورة الدموية أدى إلى غيبوبة نتيحه فقدان الدم نتيجة كسر الحوض وجرح متهتك غير نافذ حول فتحة الشرج وإصابة بمجرى المسالك البولية، ما استدعى تقديم الإسعافات الأولية للمريض بمجرد وصوله إلى المستشفى، ونقل الدم والبلازما له، وإجراء جراحة عاجلة لرد وتثبيت كسور الحوض بو اسطة شرائح ومسامير عن طريق فريق جراحة العظام لإيقاف النزيف، وتم إجراء استكشاف للبطن والمثانة، وأنه بعد العملية عادت العلامات الحيوية للمريض إلى طبيعتها وحالته أصبحت مستقرة الآن.

وأشار إلى أن كسور الحوض تعد واحدة من أكثر الكسور خطورة، والتي تحدث نتيجة إصابات شديده مثل حوادث السيارات والسقوط من علو، وتعتبر عمليات جراحة كسور الحوض والحق من أعقد وأدق العمليات الجراحية، وتحتاج إلى خبرة ودقة متناهية لتلافى حدوث مضاعفات خطيرة أثناء العملية، وذلك بسبب وجود شبكة من الأعصاب والشرايين والأوردة، ومن أشهر المضاعفات أثناء العملية النزيف الحاد الذي قد يؤدى إلى الوفاة وإصابات الأعصاب وجلطات الأوردة والرئة.

وأضاف أن الطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة للمريض وأشرف على إجراء الإسعافات الأولية له يضم كل من، الدكتور محمد سلامة حمدي، مدرس واستشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل وكسور الحوض بجامعة القاهرة، الدكتور على العوضي، إخصائي جراحة العظام بمستشفى بئر العبدالمركزي، الدكتور، محمد حسن، طبيب مقيم جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزي، إبراهيم خالد، فني العظام بمستشفى بئر العبد المركزي، الدكتور أحمد محمد فتوح، مدرس واستشاري التخدير بجامعة القاهرة.، الدكتور محمود مصطفى، مدرس واستشاري التخدير بجامعة القاهرة.، الدكتور أحمد نبيه نوار، أستاذ مساعد الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد بجامعة المنصورة، الدكتور أحمد عبدالجواد، مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة.