شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «التضامن»: لا بد من ملاحقة الأطباء الذين يمارسون عمليات ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «وعي» يضم 12 قضية مرتبطة بالوعي بغرض تغيير السلوك، من خلال الرائدات الاجتماعيات، والنوادي الثقافية، ونوادي المرأة.

وأضاف الدكتور مجدي حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن هناك استجابة للبرنامج من خلال استقبال المواطنين للرسائل، وسماح الأهالي لأبنائهم بمناقشة هذه الموضوعات من خلال التواجد مع المتخصصين، أو مناقشته بين أفراد الأسرة.

وأوضح أنه كلما زاد مستوى تعليم الأسرة وارتفاع المستوى الاقتصادي قلل ذلك من انتشار الظاهرة، لافتًا إلى أن هناك دراسة حديثة أجرتها مؤسسة اليونسيف على التربية الإيجابية أوضحت أن نسبة ختان الإناث فيها لا تتعدى الـ50%.

وأشار إلى أنه لابد من ملاحقة الأطباء الذين يمارسون عمليات ختان الإناث، مضيفا أنه يمكن القضاء على هذه الظاهرة.