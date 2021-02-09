شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يهنئ الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل: «ألف مبروك على الإنجاز العظيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، دولة الإمارات على إنجازها في نجاح مسبار الأمل في مهمته الفضائية.

وكتب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «ألف مبروك لدولة الإمارات على هذا الإنجاز العظيم. لترد عشرات التعليقات على التدوينة بعبارات التهنئة والمباركة على هذا الإنجاز العربي».

يذكر أن دولة الإمارات أصبحت خامس دولة عالميًا تصل إلى كوكب المريخ، وذلك بعد نجاح مهمة مسبار الأمل في الوصول إلى الكوكب وحققت الإمارات بذلك، أول إنجاز فضائي عربي، وانضمت إلى كل من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، ووكالة الفضاء الأوروبية، التي صعدت إلى المريخ.